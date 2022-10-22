Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний матч, який не буде зіграний найближчими днями — це "Минай" - Шахтар". Ця зустріч перенесена на невизначений термін.

Українська Прем'єр-ліга

9-й тур

22 жовтня

15:00 "Олександрія" - "Львів" - Setanta

23 жовтня

13:00 "Металіст" - "Дніпро-1" - УНІАН

13:00 "Верес" - "Зоря" - Setanta

13:00 "Динамо" - "Ворскла" - 2+2

15:00 "Рух" - "Металіст 1925" - Setanta

24 жовтня

13:00 "Кривбас" - "Інгулець" - Setanta

15:00 "Колос" - "Чорноморець" - Setanta

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу

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