УПЛ: розклад 9-го туру чемпіонату України з футболу
У суботу, 22 жовтня, 9-й тур УПЛ стартує матчем "Олександрія" - "Львів"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний матч, який не буде зіграний найближчими днями — це "Минай" - Шахтар". Ця зустріч перенесена на невизначений термін.
Українська Прем'єр-ліга
9-й тур
22 жовтня
15:00 "Олександрія" - "Львів" - Setanta
23 жовтня
13:00 "Металіст" - "Дніпро-1" - УНІАН
13:00 "Верес" - "Зоря" - Setanta
13:00 "Динамо" - "Ворскла" - 2+2
15:00 "Рух" - "Металіст 1925" - Setanta
24 жовтня
13:00 "Кривбас" - "Інгулець" - Setanta
15:00 "Колос" - "Чорноморець" - Setanta
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У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу
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