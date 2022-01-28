"Металіст" оголосив про трансфер захисника за 350 тис. євро

Про це повідомляє офіційний Instagram "Металіста".



Бубакар Траоре грає на позиції лівого захисника. На сайті Transfermarkt немає інформації, у скільки грошей сенегалець обійшовся "Металісту". Німецький портал оцінює футболіста у 350 тис. євро.



"Дуже радий, що підписав контракт із "Металістом". Ми вже давно спілкувалися з представниками клубу. Віцепрезидент Євгеній Красніков у деталях розповів про проєкт, чим сильно зацікавив мене. Останнім часом регулярно стежив за новинами команди на офіційному сайті та у соцмережах клубу, і ось я тут", - прокоментував свій трансфер Траоре.



Останнім клубом Траоре був "Санкт-Галлен". У 37 матчах за швейцарський клуб гравець зробив 1 асист. Також грав за ізраїльський "Хапоель" Кфар-Сава, албанську "Теуту", мальтійський "Таршин Рейнбоус" та італійські "Торіно" і "Туттокуойо" із Серії С.



Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.



20 грудня стало відомо, що бразильський вінгер Тайсон може повернутись у харківський "Металіст".