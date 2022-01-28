"Металіст" оголосив про трансфер захисника за 350 тис. євро
Харківський "Металіст" підсилив склад захисником Бубакаром Траоре
Про це повідомляє офіційний Instagram "Металіста".
Бубакар Траоре грає на позиції лівого захисника. На сайті Transfermarkt немає інформації, у скільки грошей сенегалець обійшовся "Металісту". Німецький портал оцінює футболіста у 350 тис. євро.
"Дуже радий, що підписав контракт із "Металістом". Ми вже давно спілкувалися з представниками клубу. Віцепрезидент Євгеній Красніков у деталях розповів про проєкт, чим сильно зацікавив мене. Останнім часом регулярно стежив за новинами команди на офіційному сайті та у соцмережах клубу, і ось я тут", - прокоментував свій трансфер Траоре.
Останнім клубом Траоре був "Санкт-Галлен". У 37 матчах за швейцарський клуб гравець зробив 1 асист. Також грав за ізраїльський "Хапоель" Кфар-Сава, албанську "Теуту", мальтійський "Таршин Рейнбоус" та італійські "Торіно" і "Туттокуойо" із Серії С.
Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.
- 20 грудня стало відомо, що бразильський вінгер Тайсон може повернутись у харківський "Металіст".
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