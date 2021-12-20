У "Металіст" зібрались повернути легендарного футболіста
Бразильський вінгер Тайсон може повернутись у харківський "Металіст"
Про це повідомляє авторитетний Telegram-канал "Таємниці Футболу".
За версією джерела, повернення Тайсона в "Металіст" найімовірніше відбудеться влітку, хоч така можливість існує і цієї зими. Цю інформацію у особистому спілкуванні підтвердив сам футболіст.
Тайсон відомий українцям своєю грою в Українській Прем'єр-лізі. З 2010 до 2013 року бразилець виступав за "Металіст", зіграв 83 матчі, забив 20 голів і віддав 26 асистів.
З харківського клубу Тайсон перейшов у "Шахтар" за 15,24 млн євро і виступав за донецький клуб до 2021 року. На рахунку бразильця 299 матчів, 55 голів і 78 асистів у футболці "гірників".
Тайсон шість разів вигравав УПЛ, п'ять разів брав Кубок України, виходив у півфінал Ліги Європи і плей-офф Ліги чемпіонів.
У квітні 2021 року Тайсон безкоштовно перейшов у бразильський "Інтернасьонал", де вже зіграв 29 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асист.
Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.
- Нагадаємо, 15 квітня "Шахтар" вирішив достроково розірвати контракт з Тайсоном.
- У серпні екскапітан "Шахтаря" Тайсон поскаржився, що стикався з расизмом в Україні.
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