"Металіст" призначив нового головного тренера
Виконувачем обов'язків головного тренера харківського "Металіста" буде Олег Ратій
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
За словами віцепрезидента клубу Євгенія Краснікова, зараз Олександр Призетко, який очолює команду, не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.
Призетко залишається у тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.
Спортивним директором "Металіста" призначено Василя Кобіна.
- 14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе