"Металіст" призначив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".

За словами віцепрезидента клубу Євгенія Краснікова, зараз Олександр Призетко, який очолює команду, не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.

Призетко залишається у тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Спортивним директором "Металіста" призначено Василя Кобіна.

14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

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