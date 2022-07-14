Шахтар призначив нового головного тренера
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч
Про це йдеться в інстарграмі ФК "Шахтар".
"Ігор Йовічевіч – головний тренер "Шахтаря"! Ласкаво просимо!", - йдеться в пості.
Клуб підписав контракт із хорватом на 2 роки.
До цього "Шахтар" очолював італієць Роберто Де Дзербі. Він був наставником з 25 травня 2021 року.
Довідка: Ігор Йовічевич в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець бувши футболістом грав за "Карпати". Тренував львівський клуб, а з 2020 року очолює СК "Дніпро-1".
- У липні італієць Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера донецького "Шахтаря".
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