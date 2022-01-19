"Металіст" знайшов нового форварда в Бразилії, пропонують 1,3 млн євро

Про це повідомляє Bahia Notícias.



За інформацією джерела, "Металіст" запропонував "Віторії" 1,3 млн євро. Здається, що бразильців влаштовує сума, але вони хочуть зберегти не менше 20% прав на футболіста. Переговори продовжуються.



"Віторія" виступає у 2-му дивізіоні Бразилії та чемпіонаті штату Байяно. На рахунку Давіда 11 голів та 5 асистів у 59 матчах 2021 року.



Transfermarkt оцінив 22-річного форварда у 250 тис. євро. Давід грає на позиції центрального нападника.



Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.

20 грудня стало відомо, що бразильський вінгер Тайсон може повернутись у харківський "Металіст".