"Металіст" знайшов нового форварда в Бразилії, пропонують 1,3 млн євро
Нападник бразильської "Віторії" Давід може продовжити кар'єру в харківському "Металісті"
Про це повідомляє Bahia Notícias.
За інформацією джерела, "Металіст" запропонував "Віторії" 1,3 млн євро. Здається, що бразильців влаштовує сума, але вони хочуть зберегти не менше 20% прав на футболіста. Переговори продовжуються.
"Віторія" виступає у 2-му дивізіоні Бразилії та чемпіонаті штату Байяно. На рахунку Давіда 11 голів та 5 асистів у 59 матчах 2021 року.
Transfermarkt оцінив 22-річного форварда у 250 тис. євро. Давід грає на позиції центрального нападника.
Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.
- 20 грудня стало відомо, що бразильський вінгер Тайсон може повернутись у харківський "Металіст".
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