Метеорологи Ірландії визнали 2023 рік найтеплішим в історії спостережень
Для Ірландії 2023 рік виявився найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорди попереднього року
Про це оголосили у метеорологи країни, повідомляє The Irish Times.
У попередньому звіті за 2023 рік Met Éireann зазначає, що він виявився найтеплішим за час ведення спостережень.
Вперше середня річна температура перевищила позначку 11℃, тоді як у 2022 році це було 10,9℃ – також рекорд.
Перед тим серію погодних рекордів фіксували також для окремих місяців. Зокрема, березень і липень відзначилися найбільш рясними опадами.
Метеорологи зазначають, що з глобальною зміною клімату Ірландії загрожують частіші екстремальні погодні явища, зокрема, більш інтенсивні дощі за короткий проміжок часу та затяжні періоди спеки влітку.
- Британські метеорологи заявили про найтеплішу з 1997 року погоду на Святий Вечір в багатьох частинах країни.
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