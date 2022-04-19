Методичка Путіна не змінюється, в Чечні теж були фільтраційні табори, катували і страчували цивільних, - посольство США

Про це посольство написало у Twitter.

"Посібник Путіна не змінюється. У фільтраційних таборах в Чечні Росія також била, катувала і страчувала мирних жителів. Ми підтримуємо Україну", - йдеться у повідомленні.

Також дипломати опублікували фото з інформацією страшних буднів Маріуполя: "Як повідомляє міська влада Маріуполя, російські війська утримують щонайменше 20 тис. жителів у великому «фільтраційному таборі» на південний захід від міста. Ще 5-7 тис. мешканців утримують біля донецького села Безіменне і готують до депортації до Росії".