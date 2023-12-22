Методом засади: авіаційний експерт Романенко припустив, як могли бути знищені три ворожих Су-34
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, вважає, що по російських літаках спрацював комплекс Patriot або SAMP/T, дальність яких по аеродинамічних цілях сягає 160 км та 150 км
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Я не можу знати, як конкретно був досягнутий цей видатний результат. Але з медіа відомо, що кілька днів тому ми отримали другий німецький ЗРК Patriot, дальність якого сягає по аеродинамічних цілях 160 км. Крім того, у нас є ще такий італо-французький комплекс SAMP/T, у якого теж дальність по аеродинамічних цілях десь 150 км. Я думаю, що методом засади один з цих комплексів і спрацював по російських літаках, які нахабно пробували знову закидати бомбами наші наземні війська", - прокоментував авіаційний експерт.
За його словами, на початок війни у росіян було 140 одиниць таких літаків. Минулого року вони втратили близько десятка Су-34, а у 2023 році уражено 4 і ще один вони самі розбили.
"А щодо темпів будування, то у 2022 році вони побудували десь 6-8 Су-34 і таку ж кількість у цьому році. Чому не такі точні цифри? Бо росіяни зараз не оприлюднюють кількість літаків, а показують тільки їх передачу, запрошуючи журналістів. Як правило, на відео знімають літаки без бортових та реєстраційних номерів, тому важко зрозуміти, скільки літаків було передано кожного разу", - пояснив Валерій Романенко.
- 22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34
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