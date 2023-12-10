Метою росіян в Авдіївці є захопити в полон велику кількість військових ЗСУ, - військовий експерт Ступак
Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. розповів про мету росіян в Авдіївці
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, за можливості знищити їх. Також їх цікавить західна техніка, боєприпаси, амуніція, це теж вони хочуть захопити", - зазначив він.
За його словами, завдання росіян на Авдіївськоку напрямку - відсунути українські війська від Донецьку.
"Сьогодні окупанти тиснуть під Авдіївкою, кладуть безліч людей та техніки. Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони рахують, у найбільш вузькому місці перебити наше сполучення і, як вони кажуть, "Авдіївський гарнізон буде оточений".
Для окупантів важливо захопити Авдіївку перед виборами в Росії, зауважив Ступак.
"Вони будуть радіти, як це було в Бахмуті та в інших містах. Але це вже не місто, а локація. Навіть якщо росіянам вдасться захопити Авдіївку, ніхто в Росії відновлювати її не буде. Авдіївка для росіян важлива саме перед виборами. Але якщо не буде цієї перемоги, то й показувати не буде що. Якщо ж вдасться захопити, то цій "перемозі" будуть присвячувати всі різдвяні свята", - додав він.
- Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, вважає, що для нас оптимально утримувати Авдіївку, бо відхід на 20 км до другої лінії оборони може обвалити весь фронт.
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському і Бахмутському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе