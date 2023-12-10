Метою росіян в Авдіївці є захопити в полон велику кількість військових ЗСУ, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, за можливості знищити їх. Також їх цікавить західна техніка, боєприпаси, амуніція, це теж вони хочуть захопити", - зазначив він.

За його словами, завдання росіян на Авдіївськоку напрямку - відсунути українські війська від Донецьку.

"Сьогодні окупанти тиснуть під Авдіївкою, кладуть безліч людей та техніки. Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони рахують, у найбільш вузькому місці перебити наше сполучення і, як вони кажуть, "Авдіївський гарнізон буде оточений".

Для окупантів важливо захопити Авдіївку перед виборами в Росії, зауважив Ступак.

"Вони будуть радіти, як це було в Бахмуті та в інших містах. Але це вже не місто, а локація. Навіть якщо росіянам вдасться захопити Авдіївку, ніхто в Росії відновлювати її не буде. Авдіївка для росіян важлива саме перед виборами. Але якщо не буде цієї перемоги, то й показувати не буде що. Якщо ж вдасться захопити, то цій "перемозі" будуть присвячувати всі різдвяні свята", - додав він.