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Ексклюзив

Утримання нами висот Авдіївки не дає посипатися іншим ділянкам фронту, - військовий експерт Світан

9 грудня, 2023 субота
18:13
Війна з Росією Карта. Авдіївка_0612

Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, вважає, що на цей момент для нас оптимально утримувати Авдіївку, бо відхід на 20 км до другої лінії оборони може обвалити весь фронт

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сама Авдіївка - це висота. Східна частина міста та промзона – пануюча висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки між Ясинуватським блокпостом та самим містом, тому росіяни й постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не у самій Авдіївці як міста, а в укріпрайоні. Бо, якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 км на захід до другої лінії оборони Карлівка-Очеретине. Тобто йти до наступних висот, бо у низинах ми не утримаємося", - пояснив військовий експерт.

За його словами, що ці 20 км відходу можуть обвалити весь фронт, і також на півдні у бік Курахового, а це значить, що втратимо Мар'їнку. Також доведеться відходити до Карлівки, відповідно, далі буде питання по Вугледару. Саме такий розвиток подій зараз прогнозують росіяни.

"Ворог розташував десь від Донецька до Волновахи, якщо дивитися за таким прямокутником – Донецьк, Харцизьк, Тельманове, Волноваха, дуже багато техніки. І у росіян якраз є такий військовий задум – якщо ми посиплемося з Авдіївки, то тоді вони натиснуть по повній з Мар'їнки до Курахового, з Вугледара до Курахового. Тобто вони хочуть скласти фронт. Окупанти готуються до того, що у нас фронт посиплеться. Тому ми Авдіївку й утримуємо, ніякої тут політики нема. Це виключно військова необхідність. А якщо посиплемося і підемо на другу лінію оборони, то нам же потім доведеться повертатися назад, а це рух на висоту, втратимо дуже багато людей, техніки. На цей час оптимально – утримувати Авдіївку", - резюмував Роман Світан.

  • У листопаді військовослужбовець ЗСУ Андрій "Сєвєр" Шишук заявляв, що охорона Авдіївського коксохіму перешкоджала діям ЗСУ.
  • 6 грудня українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій, писав Інститут вивчення війни.
  • 9 грудня офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов поділився інформацією щодо ситуації поблизу Авдіївки. Сили оборони ведуть бої на промзоні, але обставини критичні
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
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