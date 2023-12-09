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Промзона Авдіївки може стати сірою, зима впливає на оборону, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов

9 грудня, 2023 субота
12:48
Війна з Росією Авдіївка

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов поділився інформацією щодо ситуації поблизу Авдіївки. Сили оборони ведуть бої на промзоні, але обставини критичні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коксохім, там дуже сильно тиснуть, але ситуація хоч і складна, але стабільна. Єдиний успіх москалів на цьому напрямку був декілька тижнів тому, вони добігли до паркана, їх вдало ліквідували. Після цього успіхів, навіть натяків поки у ворога нема, це залежить, звичайно, від наших Сил оборони. Тому коксохім повністю під контролем Збройних Сил України, звісно, що його обстрілюють і завдають авіаудавів, постійно він перебуває під обстрілами з РСЗВ і акти, але завод під нашим контролем на всі 100%", - розповів військовий.

Морозов підкреслив, що найкритичнішою точкою залишається промзона поблизу Авдіївського коксохіму. Противник завдає масованих авіа та артударів, а приміщення перетворюються на будівельне сміття.

"Дуже важко ввести якісь оборонні дії, спираючись на температуру повітря, яка знижується. Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона, можливо, стане сірою зоною, але зараз вона контролюється, йдуть бої, але Сили оборони готуються й до найгірших ситуацій", - підкреслив майор МВС і додав, що промзона - це ворота в Авдіївку, а тому доволі важливий об'єкт.

  • У листопаді військовослужбовець ЗСУ Андрій "Сєвєр" Шишук заявляв, що охорона Авдіївського коксохіму перешкоджала діям ЗСУ.
  • Українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій, писав Інститут вивчення війни.
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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