Десяток бронемашин, 4 танки і 700 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 10 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

особового складу - близько 338 820 (+700) осіб,

танків ‒ 5636 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 10 529 (+10),

артилерійських систем – 8064 (+6),

РСЗВ – 919 (+0),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),

крилатих ракет ‒ 1586 (+1),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25),

спеціальної техніки ‒ 1162 (+3).

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили атаки РФ на 6 напрямках

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Окупанти атакували Україну дронами і ракетами, ЗСУ уразили 2 райони скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі.

Також поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 2 зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.