Метро Харкова повністю відновило роботу в режимі перевезень
У Харкові 27 травня відновили рух потягів Салтівською лінією метро
Про це повідомили у фейсбуці Харківської міськради.
"З 27 травня станції "Академіка Павлова", "Студентська" та "Героїв праці" Салтівської лінії метрополітену відновили роботу з прийому та перевезення пасажирів. Також нагадуємо, що станція "Держпром" Олексіївської лінії, працює лише у якості пересадочного вузла", - ідеться в повідомленні.
У міськраді заувжили, що метро також працює як укриття, і закликали громадян не нехтувати повітряною тривогою, а йти до сховища.
- 24 травня метро Харкова почало відновлювати роботу.
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