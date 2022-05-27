Про це повідомили у фейсбуці Харківської міськради.

"З 27 травня станції "Академіка Павлова", "Студентська" та "Героїв праці" Салтівської лінії метрополітену відновили роботу з прийому та перевезення пасажирів. Також нагадуємо, що станція "Держпром" Олексіївської лінії, працює лише у якості пересадочного вузла", - ідеться в повідомленні.

У міськраді заувжили, що метро також працює як укриття, і закликали громадян не нехтувати повітряною тривогою, а йти до сховища.

24 травня метро Харкова почало відновлювати роботу.

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