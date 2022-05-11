Метро Києва стало членом Міжнародної асоціації громадського транспорту

Про це повідомили в телеграмі Київського метрополітену.

"Це вияв надзвичайної солідарності від організації, що об’єднує майже 2 тис. учасників зі 100 країн світу.

Організації, що формує філософію сучасної мобільності", - наголосив очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

За його словами, технічне переоснащення метрополітену за світовими стандартами є одним зі складників перемоги та європейського майбутнього України. Метро Києва готове до імпортозаміщення російських вагонів, модернізації, реалізації грантів, ініціатив і новацій.

Міжнародна організація громадського транспорту існує протягом 135 років. До неї входять 1900 активних учасників. Організація має офіси у 15 країнах.

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