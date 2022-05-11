Метро Києва стало членом Міжнародної асоціації громадського транспорту
Метро Києва ввійшло до Міжнародної асоціації громадського транспорту, яка об'єднує майже 2 тис. учасників зі 100 країн
Про це повідомили в телеграмі Київського метрополітену.
"Це вияв надзвичайної солідарності від організації, що об’єднує майже 2 тис. учасників зі 100 країн світу.
Організації, що формує філософію сучасної мобільності", - наголосив очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський.
За його словами, технічне переоснащення метрополітену за світовими стандартами є одним зі складників перемоги та європейського майбутнього України. Метро Києва готове до імпортозаміщення російських вагонів, модернізації, реалізації грантів, ініціатив і новацій.
Міжнародна організація громадського транспорту існує протягом 135 років. До неї входять 1900 активних учасників. Організація має офіси у 15 країнах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе