Мецола підтвердила готовність Європарламенту почати перемовини про вступ України до ЄС

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції щодо євроінтеграції України, передає Європейська Правда.

Мецола зазначила, що рішення про підтримку переговорів з Україною було оголошено Конференцією президентів - органом, який об'єднує керівництво Європарламенту та всіх політичних груп.

У вівторок, 28 листопада, Конференція президентів зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ. – ЄП). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - сказала Роберта Мецола.

Вона наголосила, що процес вступу України до ЄС - це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, але й трансформація суспільства в країні.

У своєму комюніке Конференція президентів зазначила, що сподівається, що Україна продовжить амбітно впроваджувати всі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Європейської Комісії з метою якнайшвидшого відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Лідери політичних груп зазначили, що розглядають майбутній вступ України до ЄС як "геостратегічну інвестицію в об'єднану і сильну Європу".

"Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції і прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, у тому числі шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів", - йдеться у повідомленні.