Депутати з України та Молдови до вступу в ЄС могли б приєднатися до Європарламенту як спостерігачі, - Мецола

Про це пише Politico.

"З політичної точки зору, якщо країна рухається до Європи, то Європа повинна широко відчинити свої двері", - сказала Мецола.

Правоцентристський політик припустила, що країнам, які стоять на порозі вступу до ЄС, можна запропонувати безліч вигод, починаючи від переваг єдиного ринку і закінчуючи участю в молодіжній програмі Erasmus.

"Ми можемо навіть піти далі, маючи членів-спостерігачів у цьому парламенті - це речі, які важливі для населення", - зазначила очільниця Європарламенту.

Водночас, за її словами, це залежить від рішення лідерів ЄС про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови, яке мають ухвалити на саміті у грудні.

Як зазначила Мецола, розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом Європейського Союзу.

Видання нагадало, як нещодавно експрезидент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що корупція в Україні повинна змусити ЄС двічі подумати, чи дозволити країні приєднатися. Він також розкритикував ЄС за надмірні обіцянки щодо швидкості вступу України до ЄС.

Відповідаючи на запитання про ризик давати помилкову надію на те, що Україна зможе приєднатися до ЄС швидше, ніж реально, Мецола наголосила, що кожна країна має свій власний шлях.

Голова Європейського парламенту зосередила увагу на підготовці, яку ЄС має здійснити для того, щоб дозволити Києву вступити, зазначивши, що не варто недооцінювати трансформаційний ефект від того, що Україна є країною-кандидатом.



Депутати-спостерігачі від України та Молдови не матимуть права голосу і будуть призначатися, а не обиратися; але вони матимуть місця в інституції, яка в будь-якому випадку зросте з 705 до 720 членів після європейських виборів у червні 2024 року.

Згідно з регламентом Європарламенту, депутати можуть зайняти свої місця лише після підписання офіційного договору про вступ до ЄС, а це означає, що до цього можуть пройти роки.