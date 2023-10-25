Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Депутати з України та Молдови до вступу в ЄС могли б приєднатися до Європарламенту як спостерігачі, - Мецола

Депутати з України та Молдови до вступу в ЄС могли б приєднатися до Європарламенту як спостерігачі, - Мецола

25 жовтня, 2023 середа
12:00
Світ Роберта Мецола

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що українські та молдавські депутати могли б приєднатися до Європарламенту як спостерігачі, поки країни очікують на офіційний вступ до ЄС

Про це пише Politico.

"З політичної точки зору, якщо країна рухається до Європи, то Європа повинна широко відчинити свої двері", - сказала Мецола.

Правоцентристський політик припустила, що країнам, які стоять на порозі вступу до ЄС, можна запропонувати безліч вигод, починаючи від переваг єдиного ринку і закінчуючи участю в молодіжній програмі Erasmus.

"Ми можемо навіть піти далі, маючи членів-спостерігачів у цьому парламенті - це речі, які важливі для населення", - зазначила очільниця Європарламенту.

Водночас, за її словами, це залежить від рішення лідерів ЄС про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови, яке мають ухвалити на саміті у грудні.

Як зазначила Мецола, розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом Європейського Союзу.

Видання нагадало, як нещодавно експрезидент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що корупція в Україні повинна змусити ЄС двічі подумати, чи дозволити країні приєднатися. Він також розкритикував ЄС за надмірні обіцянки щодо швидкості вступу України до ЄС.

Відповідаючи на запитання про ризик давати помилкову надію на те, що Україна зможе приєднатися до ЄС швидше, ніж реально, Мецола наголосила, що кожна країна має свій власний шлях.

Голова Європейського парламенту зосередила увагу на підготовці, яку ЄС має здійснити для того, щоб дозволити Києву вступити, зазначивши, що не варто недооцінювати трансформаційний ефект від того, що Україна є країною-кандидатом.

Депутати-спостерігачі від України та Молдови не матимуть права голосу і будуть призначатися, а не обиратися; але вони матимуть місця в інституції, яка в будь-якому випадку зросте з 705 до 720 членів після європейських виборів у червні 2024 року. 

Згідно з регламентом Європарламенту, депутати можуть зайняти свої місця лише після підписання офіційного договору про вступ до ЄС, а це означає, що до цього можуть пройти роки.

  • Раніше стало відомо, що 8 листопада Україна отримає важливий звіт від Європейської комісії, який покаже, наскільки вона готова до початку переговорів про членство в ЄС.
  • ЗМІ стверджують, що у жовтні Європейська комісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС: європейські лідери обговорять можливі проміжні умови в грудні.
Україна
ЄС
Молдова
Європарламент
Вступ в ЄС
Читайте також:
Авдіївка
27 жовтня, 2023 п'ятниця
ISW розповів, як великі втрати РФ біля Авдіївки вплинуть на ситуацію на фронті
25 жовтня, 2023 середа
Після встановлення прапорців на териконі окупанти були ліквідовані ЗСУ: офіцер про ситуацію навколо Авдіївки
Автор Олексій Голобуцький
26 жовтня, 2023 четвер
Чого очікувати від нового спікера Палати представників Конгресу США
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 жовтня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:31
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
19:50
Сектор Гази
Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому
19:45
Рустем Умєров
РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
19:28
відновлення Херсонщини
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
19:28
Олександр Усик
Усик прилетів у Саудівську Аравію. Тут пройде бій Ф'юрі - Нганну
19:22
Ексклюзив
Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо
19:10
Інфографіка
ППО
ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 611-го дня війни: в окупованому Севастополі підірвався протимінний російський катер, а словенська фірма таємно постачає в Україну безпілотники для спостереження
18:56
українські полонені
Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
18:49
OPINION
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців
18:49
Сімферополь
Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
18:42
Ексклюзив
розмінування деокупованих територій
"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
18:42
Ілюстративне фото
РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
18:35
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
18:32
Олексій Тандир
Суддю Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем, залишили під вартою ще на 2 місяці
18:21
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А
18:14
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
18:14
Литва білорусь кордон
Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
18:13
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?
18:03
Ексклюзив
Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 
17:57
поле, пшениця, зерно
У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції
17:56
Ліонель Мессі (в центрі)
Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
17:48
російські окупанти
Намагався купити малолітню дівчинку та побив її батька під час окупації Харківщини: військовому РФ оголосили підозру
17:41
монета "Українська мова"
"Відображає унікальність української мови": НБУ випустив срібну пам'ятну монету
17:41
Прапор США
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти ХАМАС
17:34
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Барселона" розпочала полювання на футболіста збірної України Циганкова
17:30
Ексклюзив
россійська ракета Х-101
У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:21
Оновлено
село Кіндрашівка, російський обстріл 27.10.23
Росіяни обстріляли село Куп'янського району Харківщини: поранено жінку
17:18
Uklon готується запустити в Україні сервіс доставки їжі: почне з фастфуду
17:13
Амерканські винищувачі завдали удару по об’єктах озброєння та боєприпасів у Сирії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV