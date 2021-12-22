Ми бачимо промінь надії, - капітан "Дженоа" висловився про роботу зі Шевченком
Капітан італійської "Дженоа" Доменіко Крішито позитивно висловився про роботу головного тренера Андрія Шевченка
Про це повідомляє DAZN.
Після нічиї з "Аталантою" Крішито заявив, що команда покращила психологічну ситуацію у боротьбі за виживання.
"Робота під керівництвом Шевченка? Він приніс свої ідеї, прийшов у скрутний момент, і ми провели гарний матч. Він попросив нас грати серцем, що ми й зробили. Це важливий результат більше з психологічної точки зору, ніж у боротьбі за виживання. Ми бачимо промінь надії, дорога довга, і ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі", - сказав капітан "Дженоа" Доменіко Крішито.
Під керівництвом Шевченка "Дженоа" в чемпіонаті Італії зазнала п'яти поразок, двічі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.
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Нагадаємо, 21 грудня у 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою".
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