Команда Шевченка відібрала очки у "Аталанти" з Малиновським
У 19-му турі чемпіонаті Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграла внічию з командою іншого українця - Руслана Малиновського - "Аталантою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра у Генуї завершилася з рахунком 0:0. Ця нічия стала другою для "Дженоа" в Серії А під керівництвом Андрія Шевченка.
Руслан Малиновський провів на полі 65 хвилин.
"Дженоа" набрала 11 очок та пішла на перерву в чемпіонаті Італії у "зоні вильоту" на 18-му місці. "Аталанта" має 38 пунктів та йде четвертою.
Чемпіона Італії
19-й тур
21 грудня
"Дженоа" - "Аталанта" 0:0
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Нагадаємо, 14 грудня у 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа" переграла "Салернітану" та здобула першу перемогу під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка.
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