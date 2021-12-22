Команда Шевченка відібрала очки у "Аталанти" з Малиновським

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Генуї завершилася з рахунком 0:0. Ця нічия стала другою для "Дженоа" в Серії А під керівництвом Андрія Шевченка.

Руслан Малиновський провів на полі 65 хвилин.

"Дженоа" набрала 11 очок та пішла на перерву в чемпіонаті Італії у "зоні вильоту" на 18-му місці. "Аталанта" має 38 пунктів та йде четвертою.

Чемпіона Італії

19-й тур

21 грудня

"Дженоа" - "Аталанта" 0:0

Нагадаємо, 14 грудня у 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа" переграла "Салернітану" та здобула першу перемогу під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка.

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