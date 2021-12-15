"Дженоа" здобула першу перемогу під керівництвом Шевченка
У 1/16 фіналу Кубка Італії "Дженоа" переграла "Салернітану" та здобула першу перемогу під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Генуї успіх команді Андрія Шевченка приніс гол Калеба Екубана на 76-й хвилині. "Дженоа" виграла у "Салернітани" 1:0 та здобула першу перемогу з часу призначення українця головним тренером.
У 1/8 фіналу Кубка Італії генуезці зустрінуться з "Міланом".
Кубок Італії
1/16 фіналу
14 грудня
"Дженоа" - "Салернітана" 1:0
Гол: Екубан, 76
- Нагадаємо, 10 грудня у 17-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла в генуезькому дербі "Сампдорії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе