Команда Шевченка програла найпринциповішому супернику в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дженоа" пропустила вже на 7-й хвилині він Маноло Габб'ядіні. На 49-й хвилині Франческо Капуто збільшив перевагу "Сампдорії". Після автоголу Зіньо Ванхеусдена на 67-й хвилині рахунок став розгромним.

"Дженоа" спромоглася лише на гол престижу на 78-й хвилині, який забив Маттіа Дестро.

"Дженоа" зазнала під керівництвом Андрія Шевченка вже четвертої поразки, команда лише одного разу зіграла внічию. Генуезці мають 10 очок та займають передостаннє, 19-те місце, в турнірній таблиці. "Сампдорія" має 18 пунктів та йде 14-ю.

Чемпіона Італії

17-й тур

10 грудня

"Дженоа" - "Сампдорія" 1:3

Голи: Дестро, 78 - Габб'ядіні, 7, Капуто, 49, Ванхеусден, 67

Нагадаємо, 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.

Андрій Шевченко назвав причиною розгромної поразки "Дженоа" від "Мілану" в чемпіонаті Італії вищий клас суперника.

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