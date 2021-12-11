Команда Шевченка програла найпринциповішому супернику в чемпіонаті Італії
У 17-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа", яку тренує українець Андрій Шевченко, програла в генуезькому дербі "Сампдорії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дженоа" пропустила вже на 7-й хвилині він Маноло Габб'ядіні. На 49-й хвилині Франческо Капуто збільшив перевагу "Сампдорії". Після автоголу Зіньо Ванхеусдена на 67-й хвилині рахунок став розгромним.
"Дженоа" спромоглася лише на гол престижу на 78-й хвилині, який забив Маттіа Дестро.
"Дженоа" зазнала під керівництвом Андрія Шевченка вже четвертої поразки, команда лише одного разу зіграла внічию. Генуезці мають 10 очок та займають передостаннє, 19-те місце, в турнірній таблиці. "Сампдорія" має 18 пунктів та йде 14-ю.
Чемпіона Італії
17-й тур
10 грудня
"Дженоа" - "Сампдорія" 1:3
Голи: Дестро, 78 - Габб'ядіні, 7, Капуто, 49, Ванхеусден, 67
- Нагадаємо, 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.
- Андрій Шевченко назвав причиною розгромної поразки "Дженоа" від "Мілану" в чемпіонаті Італії вищий клас суперника.
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