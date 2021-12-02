Підрізають крила: Шевченко відреагував на поразку "Дженоа" від "Мілану" в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За словами українського тренера, причиною поразки "Дженоа" від "Мілану" з рахунком 0:3 стали кадрові проблеми генуезців та рівень суперника.

"У нас багато гравців вибуло через травми, це створює нам додаткові складнощі. Ми постаралися зіграти у свій футбол, але проти такої великої команди, як "Мілан", це завжди складно. "Мілан" відмінно пресингував, у нас було декілька гарних атак, але вони справді сильні, у них багато класних гравців. Коли вони забивають гол, то підрізають вам крила, і план на гру відразу змінюється", - сказав Шевченко.

Після 15-ти турів "Дженоа" має 10 очок та залишається у зоні "вильоту" - на 18-му місці.

Андрій Шевченко грав за "Мілан" у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках, провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.