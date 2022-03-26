"Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві

Відеотрансляцію звернення опублікував Суспільний мовник.



Він зазначив, що зараз Україна на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу.



"Україна хоробро здійснює супротив за демократичні принципи і верховенство права, за справедливі і вільні вибори, свободу слова. Це основі елементи вільного суспільства. Але вони завжди порушувались і за них боролися багато поколінь", - сказав президент



Байден сказав, що США та Європа підтримує Україну у цій боротьбі. А російська економіка була однією з найбільших, але скоро навіть не входитиме у двадцятку економік світу.



"Світ об'єднався у санкціях, для того, щоб погіршити економіку Росії. Вони відрізані від глобальної економічної системи. Імпорт енергетики з Росії не дозволено. Понад 400 компаній також залишили Росію. І, практично, рубль перетворився у попіл. Економіка впала на половину, колись вона була однією з найбільших економік, до того як вона почала це вторгнення. Вона була однією з 20 найбільших економік світу", - наголосив президент США.



Байден вважає Путіна винним в тому що відбулося з його країною. Також додав, що американські війська захищатимуть країни НАТО.



"Американські війська в Європі, але не для того, щоб брати участь у цій війні, вони для того, щоб захистити наших союзників членів НАТО. Ми всі одне ціле. Кожна з наших територій буде захищена".



Президент США сказав, що війна вже стала стратегічним провалом Росії. Путін повинен і може закінчити цю війну. А Європа має зупинити залежність від палива Росії.



Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Штати нададуть ще $1 млрд допомоги Україні і прихистять 100 тис. українських біженців.

Байден у Варшаві зустрівся з українськими біженцями.