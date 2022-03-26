Байден у Варшаві зустрівся з українськими біженцями. Фото

Про це повідомляє Sky news, інформує Еспресо.TV

"Після завершення офіційних зустрічей Байден зайшов на національний стадіон Польщі, щоб зустріти тих, хто змушений був втікати від війни в Україні", - йдеться у повідомленні.



Як зазначає видання The hill, він особисто спілкувався з чоловіками, жінками та дітьми на стадіоні, пізніше сказав журналістам, що був вражений "глибиною і силою людського духу".

"Це неймовірно. Ви бачите всіх цих маленьких дітей. Вони просто хочуть обійняти. Вони просто хочуть подякувати. Це робить вас таким гордими", - сказав Байден, назвавши тих, кому вдалося врятуватись, "дивовижною групою людей".

Байден сказав, що зустрівся з двома людьми з Маріуполя, українського міста, яке зазнало потужних обстрілів з боку російських військ. Раніше цього місяця Маріупольська міська рада повідомила, що в місті загинули близько 2400 мирних жителів, а також театр і пологовий будинок у місті постраждали від обстрілів.



Нагадаємо, вперше відбулася зустріч у форматі 2+2 між міністрами закордонних справ та оборони України та США. Перед тим українські посадовці мали зустріч з президентом Байденом.

Кулеба і Резніков передали Байдену уламок ракети, якою окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворочості та безпеки.

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