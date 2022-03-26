Кулеба і Резніков передали Байдену уламок ракети, якою окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворочості та безпеки

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Еспресо. TV".

"На цьому фото ми з Олексієм Резніковим передаємо президенту Байдену, державному секретареві Блінкену та міністру оборони Остіну уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як «Яворівський військовий полігон»", - написав Кулеба.

Також він додав, що вдалося домовитися про наступні кроки для того, щоб "менше таких ракет падало на українську землю".

Нагадаємо, Байден підтвердив Кулебі, що США будуть разом з Україною до нашої перемоги, яка змінить історію ХХІ століття

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