Кулеба і Резніков передали Байдену уламок ракети, якою окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворочості та безпеки
Сьогодні, 26 березня, у Варшаві під час особистої зустрічі з американськими високопосадовцями, міністр закордонних справ України та міністр оборони України передали президенту США Джо Байдену уламок російської ракети
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Еспресо. TV".
"На цьому фото ми з Олексієм Резніковим передаємо президенту Байдену, державному секретареві Блінкену та міністру оборони Остіну уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як «Яворівський військовий полігон»", - написав Кулеба.
Також він додав, що вдалося домовитися про наступні кроки для того, щоб "менше таких ракет падало на українську землю".
- Нагадаємо, Байден підтвердив Кулебі, що США будуть разом з Україною до нашої перемоги, яка змінить історію ХХІ століття
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