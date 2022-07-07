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"Ми далекі до завершення": очільник Мінекономіки Німеччини обіцяє нові санкції проти РФ

7 липня, 2022 четвер
06:30
Світ Роберт Габек

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек пригрозив Російській Федерації новими санкціями і сказав, що "ми далекі від завершення"

Про це передає Spiegel.

Під час виступу 6 липня у Мюнхені, Габек висловився за подальші економічні санкції проти Росії.

"Я не хочу приховувати той факт, що моє міністерство все ще думає про подальші санкції. Ми далекі від завершення", – наголосив він.

За його словами, санкції вже "дуже ефективні" та "сильно б'ють" по Росії, але можна зробити більше, особливо у галузі обслуговування програмного забезпечення.

Габек вважає, що санкції також завдають сильної шкоди російській воєнній машині шляхом впливу на економіку країни-окупанта, і час зараз працює на союзників, а російська економіка вже "зазнає краху".

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Росія
Німеччина
санкції проти Росії
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