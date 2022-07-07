"Ми далекі до завершення": очільник Мінекономіки Німеччини обіцяє нові санкції проти РФ
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек пригрозив Російській Федерації новими санкціями і сказав, що "ми далекі від завершення"
Про це передає Spiegel.
Під час виступу 6 липня у Мюнхені, Габек висловився за подальші економічні санкції проти Росії.
"Я не хочу приховувати той факт, що моє міністерство все ще думає про подальші санкції. Ми далекі від завершення", – наголосив він.
За його словами, санкції вже "дуже ефективні" та "сильно б'ють" по Росії, але можна зробити більше, особливо у галузі обслуговування програмного забезпечення.
Габек вважає, що санкції також завдають сильної шкоди російській воєнній машині шляхом впливу на економіку країни-окупанта, і час зараз працює на союзників, а російська економіка вже "зазнає краху".
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