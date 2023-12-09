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Війна з Росією: хроніка
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Ми готуємо напрацювання на 2024 рік, які дадуть можливість витіснити росіян з Криму, - Умєров

9 грудня, 2023 субота
13:19
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що готуються напрацювання на 2024 рік, щоб назавжди витіснити росіян з Криму

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна досягла успіху в Чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", – підкреслив Умєров.

  • Експерти з видання Foreign Policy впевнені, що найкоротший шлях до перемоги України пролягає через Крим.
Україна
Росія
Крим
Міністерство оборони
російська армія
Рустем Умєров
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