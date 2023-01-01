"Ми маємо бути готові до довгого шляху": Столтенберг про війну в Україні

Про це він сказав у коментарі російській службі ВВС.

"Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - зазначив Столтенберг.

Він також відзначив, що попри успіхи України, не варто сподіватися, що війна закінчиться швидко, оскільки РФ поповнила ряди своїх військових.

"Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни та до можливої спроби нового наступу", - сказав генсек НАТО.

Він також вчергове наголосив, що необхідно продовжувати підтримувати Україну для перемоги нашої держави. За його словами, лише військова підтримка України може переконати РФ сісти за стіл переговорів.

"Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як незалежну державу", - сказав Столтенберг.

Він також впевнений, що ця війна закінчиться за столом переговорів, але умови, на яких вони відбудуться, "повністю залежать від співвідношення сил на полі бою".

30 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інші країни альянсу продовжити постачання зброї Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb