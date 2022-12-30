Столтенберг закликав країни НАТО продовжити постачання зброї Україні

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому агентству DPA.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - сказав він.

На думку генсек НАТО, мирне переговорне рішення, яке забезпечить виживання України як незалежної демократичної держави з'явиться, якщо союзники нашої держави нададуть достатньо зброї для боротьби з країною-агресоркою.

Крім того, Столтенберг вважає, що нещодавні українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законні.

"Кожна країна має право захищати себе - Україна також", - наголосив він.

Столтенберг також підкреслив, що також потрібно розуміти контекст українських атак: масовані атаки РФ на цивільну інфраструктуру з метою позбавити українських мирних жителів води, опалення та електроенергії взимку.

"Президент Путін намагається перетворити зиму на зброю проти мирного населення. Це не напад на військові об’єкти з побічними збитками для цивільного населення. Це масова атака на цивільне населення, тому що мільйони українців позбавлені цих основних послуг", - додав генсек Альянсу.

Відповідаючи на запитання, чи вважає Столтенберг нормальним надати Україні ракети середньої дальності, Генсек НАТО сказав, що існує постійний діалог між союзниками та Україною щодо конкретних систем.

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні далекобійні системи. До них належать ракетні установки Himars, далекобійна артилерія та безпілотники.

21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден підписав законодавчий акт із державним бюджетом на $1,7 трлн, який містить майже $45 млрд допомоги Україні та союзникам для протистояння агресії Росії.

30 грудня у Bloomberg повідомили, що Bloomber Білий дім розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley. Аналітик Білого дому назвав ці БМП "по суті, легким танком"

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