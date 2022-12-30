Байден підписав американський держбюджет на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні
Президент США Джо Байден підписав законодавчий акт із державним бюджетом на $1,7 трлн, який містить майже $45 млрд допомоги Україні та союзникам для протистояння агресії Росії
Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.
"Президент підписав закон H.R. 2617 про зведені асигнування на 2023 рік, що визначає загальне (бюджетне, – ред.) фінансування на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2023 року, а також забезпечує екстрену допомогу у зв’язку із ситуацією в Україні", - зазначається в документі.
Документ також передбачає виділення коштів з бюджету на інші державні програми.
У twitter Байден зауважив, що поставив підпис під "двопартійним комплексним законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".
"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - наголосив очільник Білого дому.
Американський президент додав, що з нетерпінням чекає на більше у 2023 році.
- Конгрес США 23 грудня остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік, де передбачено майже $45 млрд для України та партнерів. Тоді Джо Байден привітав ухвалення конгресом проєкту держбюджету на $1,7 трлн та пообіцяв якнайшвидше його підписати.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.51
- Актуальне
- Важливе