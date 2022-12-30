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Байден підписав американський держбюджет на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні

30 грудня, 2022 п'ятниця
05:35
Світ Байден

Президент США Джо Байден підписав законодавчий акт із державним бюджетом на $1,7 трлн, який містить майже $45 млрд допомоги Україні та союзникам для протистояння агресії Росії

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

"Президент підписав закон H.R. 2617 про зведені асигнування на 2023 рік, що визначає загальне (бюджетне, – ред.) фінансування на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2023 року, а також забезпечує екстрену допомогу у зв’язку із ситуацією в Україні", - зазначається в документі.

Документ також передбачає виділення коштів з бюджету на інші державні програми.

У twitter Байден зауважив, що поставив підпис під "двопартійним комплексним законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".

"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - наголосив очільник Білого дому.

Американський президент додав, що з нетерпінням чекає на більше у 2023 році.

  • Конгрес США 23 грудня остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік, де передбачено майже $45 млрд для України та партнерів. Тоді Джо Байден привітав ухвалення конгресом проєкту держбюджету на $1,7 трлн та пообіцяв якнайшвидше його підписати.

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Економіка
бюджет
США
допомога США Україні
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