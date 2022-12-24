Про це йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.

“Цей законопроєкт корисний для нашої економіки, нашої конкурентоспроможності та наших громад – і я підпишу його як закон, щойно він потрапить на мій стіл”, – зазначив президент США.

Говорячи про згаданий закон, Байден серед іншого згадав і про Україну.

"Це надасть додаткову допомогу Україні та стане ще однією демонстрацією нашої двопартійної підтримки України після візиту президента Зеленського", - сказав Байден, наголосивши, що цей законодавчий акт "просуває ключові пріоритети" Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський у твіттері подякував конгресу США за ухвалення цього законопроєкту та "непохитну двопартійну підтримку України боротьбі за свободу".

"Надзвичайно важливо, що американський народ разом з українцями в цій боротьбі", – написав він.

Конгрес США 23 грудня остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік, де передбачено майже $45 млрд для України та партнерів

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