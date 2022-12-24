Байден пообіцяв без зволікань підписати урядовий бюджет, де закладено майже $45 млрд для України та союзників
Президент США Джо Байден привітав ухвалення Конгресом проєкту держбюджету на $1,7 трлн, в якому передбачено майже $45 млрд допомоги Україні й союзникам, та пообіцяв якнайшвидше його підписати
Про це йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.
“Цей законопроєкт корисний для нашої економіки, нашої конкурентоспроможності та наших громад – і я підпишу його як закон, щойно він потрапить на мій стіл”, – зазначив президент США.
Говорячи про згаданий закон, Байден серед іншого згадав і про Україну.
"Це надасть додаткову допомогу Україні та стане ще однією демонстрацією нашої двопартійної підтримки України після візиту президента Зеленського", - сказав Байден, наголосивши, що цей законодавчий акт "просуває ключові пріоритети" Сполучених Штатів.
Володимир Зеленський у твіттері подякував конгресу США за ухвалення цього законопроєкту та "непохитну двопартійну підтримку України боротьбі за свободу".
"Надзвичайно важливо, що американський народ разом з українцями в цій боротьбі", – написав він.
- Конгрес США 23 грудня остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік, де передбачено майже $45 млрд для України та партнерів
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