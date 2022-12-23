Конгрес США остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік, передбачено майже $45 млрд для України та партнерів
Конгрес США остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже $45 мільярдів для України та партнерів
Про це стало відомо з telegram-каналу "Голос Америки Українською".
Стало відомо, що після схвалення сенатом проєкт підтримала палата представників: 225 – за, 201 – проти.
"Тепер документ йде на підпис президенту Байдену", - йдеться у дописі.
-
16 грудня сенат США затвердив оборонний бюджет, в якому передбачено $800 млн для України.
- 22 грудня сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.
- 23 грудня американський сенат проголосував за урядовий бюджет США (OMNIBUS ) у сумі $1,7 трлн. У ньому передбачено $44,9 млрд додаткової допомоги для України та союзників.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе