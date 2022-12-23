Про це стало відомо з telegram-каналу "Голос Америки Українською".

Стало відомо, що після схвалення сенатом проєкт підтримала палата представників: 225 – за, 201 – проти.

"Тепер документ йде на підпис президенту Байдену", - йдеться у дописі.

16 грудня сенат США затвердив оборонний бюджет, в якому передбачено $800 млн для України.

22 грудня сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.

23 грудня американський сенат проголосував за урядовий бюджет США (OMNIBUS ) у сумі $1,7 трлн. У ньому передбачено $44,9 млрд додаткової допомоги для України та союзників.

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