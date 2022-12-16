Сенат США затвердив оборонний бюджет, в якому передбачено $800 млн для України

Про це повідомило видання Reuters.

Зазначається, що обсяг бюджету є рекордним і становитиме $858 мільярдів. Зокрема, він передбачає $800 мільйонів військової допомоги Україні для відсічі агресії РФ.

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Серед іншого, документ також передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї та підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.

1 грудня країни Євросоюзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності.

6 грудня стало відомо, що до дев'ятого пакета санкцій проти РФ Єврокомісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 млрд євро.

ЄС погодив санкції проти Ірану за постачання зброї Росії.

15 грудня США оголосили про нові санкції проти представників РФ за фінансування війни з Україною.

Цього ж дня ЄС погодив 9-й пакет санкцій проти Росії.

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