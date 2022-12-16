Сенат США затвердив оборонний бюджет, в якому передбачено $800 млн для України
Сенат затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, у якому закладені кошти для військової допомоги Україні
Про це повідомило видання Reuters.
Зазначається, що обсяг бюджету є рекордним і становитиме $858 мільярдів. Зокрема, він передбачає $800 мільйонів військової допомоги Україні для відсічі агресії РФ.
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Серед іншого, документ також передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї та підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.
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