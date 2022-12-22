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Сенат проголосував за бюджет США на 2023 рік, у якому передбачено $44,9 млрд допомоги для України та партнерів

22 грудня, 2022 четвер
21:36
Новини Сенат США

Американський сенат проголосував за урядовий бюджет США в сумі  $1,7 трлн. У ньому передбачено $44,9 млрд додаткової допомоги для України та союзників

Про це повідомляє Голос Америки.

Загальна сума урядового бюджету Сполучених Штатів Америки становить  $1,7 трлн. 

Тепер документ має погодити Палата представників США. Остаточно документ можуть ухвалити вже до кінця цього тижня.

20 грудня в конгресі США оприлюднили фінальний текст законопроєкту про урядовий бюджет на 2023 рік. У документі серед іншого є "Акт про додаткові асигнування для України". Саме він передбачає майже $45 мільярдів витрат, що на майже $8 мільярдів більше, ніж запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.

"Голос Америки" деталізував допомогу, передбачену Україні.

Так, $9 мільярдів передбачено надати на ініціативи сприяння безпеці України – навчання, обладнання, озброєння, матеріально-технічне забезпечення, постачання, зарплати, розвідку тощо. Також міністерству оборони США дозволяється приймати внески від країн-партнерів на підтримку України.

$11,88 млрд - на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну. $6,98 млрд - на операції Європейського командування - розвідка, обладнання тощо. $300 мільйонів - на потреби ядерної енергетики в Україні для підвищення енергетичної безпеки та незалежності. $126,3 млн - для підготовки та реагування на можливі ядерні загрози. $2,47 млрд - на гуманітарну допомогу, а $13,37 млрд - на економічну допомогу. На безпекову допомогу - $14,5 млрд для повноважень президента та $560 мільйонів для держдепартаменту США.

Також у документі вказано $6 млн для спеціального інспектора, який має звітувати про використання коштів, вказаних у законопроєкті. Міністерство оборони США має посилити власний моніторинг використання обладнання, що надається Україні.

Іще 13,5 млн доларів - на інспекторів державного департаменту та USAID, які здійснюватимуть власну перевірку допомоги, наданої Україні. А $7,5 млн виділять для управління підзвітності уряду, яке також здійснюватиме перевірку коштів, передбачених для України цим та попередніми документами.

Тепер законопроєкт про урядовий бюджет США на 2023 рік має затвердити Палата представників, а відтак його передадуть на підпис президенту Байдену. 

  • 16 грудня сенат США затвердив оборонний бюджет, в якому передбачено $800 млн для України.

  • 22 грудня сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України

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