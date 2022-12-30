Білий дім розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley, - Bloomberg
У США вивчають варіанти передачі українським військовим Bradley, аналітик Білого дому назвав ці БМП "по суті, легким танком"
Про це повідомили в Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
За даними анонімних урядовців, у США розглядають можливість передачі бойових машин Bradley в Україну в межах подальшого пакета військової підтримки. Однак остаточне рішення ще не прийнято.
Зазначається, що поки Білому дому нема чого анонсувати, але Вашингтон постійно перебуває в контакті з Києвом щодо необхідної допомоги.
Колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому Марк Канчіан заявив, що бронемашини Bradley здатні значно збільшити боєздатність наземних військ, оскільки це "по суті легкий танк". Він додав: на відміну від вже отриманих Києвом бронетранспортерів M113, Bradley озброєні 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW, і Пентагон має велику кількість машин, деякі з яких при цьому необхідно модернізувати.
- Нагадаємо, 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
- Президент США Джо Байден підписав законодавчий акт із державним бюджетом на $1,7 трлн, який містить майже $45 млрд допомоги Україні та союзникам для протистояння агресії Росії.
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