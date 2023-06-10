Ми маємо дбати один про одного завжди, - Зеленський про лісові пожежі у Канаді

Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада.

Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям. Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що український сенс для міжнародних відносин полягає в тому, що б дбати один про одного завжди, коли необхідна підтримка.

"Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати.

Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила", - додав лідер держави.