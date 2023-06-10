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Ми маємо дбати один про одного завжди, - Зеленський про лісові пожежі у Канаді

10 червня, 2023 субота
19:49
Суспільство Зеленський Трюдо

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти із гасінням лісових пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги

Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада.
Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям. Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що український сенс для міжнародних відносин полягає в тому, що б дбати один про одного завжди, коли необхідна підтримка.

"Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати.
Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила", - додав лідер держави.

  • Нагадаємо, на початку травня лісова пожежа у провінції Альберта у Канаді вийшла з-під контролю: вона займає близько 4400 гектарів й горить безконтрольно, евакуйовано близько 3700 жителів.
  • Збройні сили Канади допоможуть рятувальникам у ліквідації лісових пожеж, які вирують у провінції Нова Шотландія.
Світ
Україна
Канада
лісові пожежі
Володимир Зеленський
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