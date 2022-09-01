Ми маємо зробити українську культуру своєю для кожного куточку нашої держави, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький переконаний, що закон про дерусифікацію та деколонізацію допоможе розвивати українську культуру в кожному регіоні України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, сьогодні ми маємо багато народних депутатів, які під брендом партії потрапили до Верховної Ради й голосують за те, що їм кажуть з Офісу президента чи з іншого кабінету. Тому сьогодні ми й маємо таку ситуацію з законопроєктом про медіа", - пояснив Княжицький.
Нардеп наголосив, що українську культуру потрібно розвивати в кожному регіоні України.
"Багато того, що відбувається в державі перекликається з фронтом. Може так статись, що люди забуватимуть про війну. Ми змогли зупинити наступ ворога і ведемо бойові дії, а для багатьох людей може статись враження, що ця війна йде не в них. Тоді знову зʼявляються колаборанти і тези про братній народ. Для цих людей Україна є чужою країною. Тому ми маємо зробити українську культуру своєю для кожного українця, де б він не проживав", - додав він.
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