Ми намагаємось забезпечити необхідними продуктами найнужденніших, - мер Енергодара Орлов

Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов,

"Дуже важко зараз довозити, окупанти не впускають зараз гуманітарні вантажі. Принаймні намагаються ставити якісь умови для ввезення на тимчасову окуповану територію, але нам вдається відправляти 2-3 автобуси і інший транспорт для того, щоб невеличкими партіями відправляти і продукти харчування, і ліки, і засоби гігієни, і дитяче харчування", - розповів він.

Орлов додав, що цього не вистачає на все населення.

"Найменш захищені верстви населення ми намагаємось забезпечити всім необхідним. Каші, олія - продукти, якими тиждень або більше родина може харчуватися", - підсумував мер.