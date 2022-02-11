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Ми не будемо повертати окуповані території силовим шляхом, - Данілов

11 лютого, 2022 п'ятниця
21:45
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що тимчасово окуповані Росією українські території будуть повернуті до України, однак робити це силовим шляхом не можна

Про це Данілов сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Ми не можемо цього робити (силовим шляхом повертати окуповані території, - ред.), бо ми відповідальні за цивільне населення, яке там знаходиться. Якщо війська підуть у наступ, то ви собі можете уявити кількість населення, яке може загинути при такій операції", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що Україна точно не застосовуватиме силу у цьому випадку, бо "для нас життя людини - найвища цінність".

Водночас Данілов наголосив, що сумнівів у тому, що окуповані території будуть повернуті до України, немає.

"Чи повернуться території Луганської і Донецької областей додому? Повернуться! Чи повернеться Крим? Повернеться! Це тільки питання часу", - сказав Данілов.
 

 
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