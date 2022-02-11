Ми не будемо повертати окуповані території силовим шляхом, - Данілов

Про це Данілов сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Ми не можемо цього робити (силовим шляхом повертати окуповані території, - ред.), бо ми відповідальні за цивільне населення, яке там знаходиться. Якщо війська підуть у наступ, то ви собі можете уявити кількість населення, яке може загинути при такій операції", - наголосив Данілов.



Секретар РНБО додав, що Україна точно не застосовуватиме силу у цьому випадку, бо "для нас життя людини - найвища цінність".



Водночас Данілов наголосив, що сумнівів у тому, що окуповані території будуть повернуті до України, немає.



"Чи повернуться території Луганської і Донецької областей додому? Повернуться! Чи повернеться Крим? Повернеться! Це тільки питання часу", - сказав Данілов.



Раніше повідомлялося, що 11 лютого РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ". А також проти будівельної компанії та фірми, що транслює російські канали.

Данілов заявив, що сьогодні немає підстав вивозити документи держустанов на тлі загрози РФ. Також він заявив, що українські профільні служби відстежують будь-яку інформацію щодо можливих провокацій із боку РФ, покликаних створити привід для ескалації агресії.