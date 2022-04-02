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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією "Ми не маємо робити кроків, щоб ФРН стала мішенню для Росії": віцеканцлер Німеччини виступив проти збільшення військової допомоги Україні

"Ми не маємо робити кроків, щоб ФРН стала мішенню для Росії": віцеканцлер Німеччини виступив проти збільшення військової допомоги Україні

2 квітня, 2022 субота
15:07
війна з Росією Роберт Габек

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу військову підтримку в боротьбі з РФ

Про це міністр сказав у інтерв'ю Rheinische Post, передає НВ.

"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - сказав він.

Габек зазначив, що Україні важко це зрозуміти.

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"У політиці немає морально бездоганної позиції. Та завжди є міркування про запобігання більшому злу", - додав він.

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Німеччина
військова допомога
вторгнення в Україну
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