"Ми не маємо робити кроків, щоб ФРН стала мішенню для Росії": віцеканцлер Німеччини виступив проти збільшення військової допомоги Україні
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу військову підтримку в боротьбі з РФ
Про це міністр сказав у інтерв'ю Rheinische Post, передає НВ.
"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - сказав він.
Габек зазначив, що Україні важко це зрозуміти.
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"У політиці немає морально бездоганної позиції. Та завжди є міркування про запобігання більшому злу", - додав він.
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