"Ми не маємо робити кроків, щоб ФРН стала мішенню для Росії": віцеканцлер Німеччини виступив проти збільшення військової допомоги Україні

Про це міністр сказав у інтерв'ю Rheinische Post, передає НВ.



"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - сказав він.

Габек зазначив, що Україні важко це зрозуміти.



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"У політиці немає морально бездоганної позиції. Та завжди є міркування про запобігання більшому злу", - додав він.