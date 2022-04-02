США стануть посередниками у передачі Україні танків часів СРСР з країн ЄС, - NYT
США стануть посередниками під час передачі танків радянського виробництва з країн Євросоюзу Україні
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на The New York Times.
Співрозмовник газети повідомив, що США вирішили стати посередниками після запиту президента України Володимира Зеленського.
За даними джерел, постачання танків розпочнуться найближчим часом. Танки дозволять українським військовим завдавати ударів по російських обʼєктах на Донбасі.
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