Відеозвернення Володимира Зеленського з'явилось в офіційному telegram-каналі президента.

"Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей. Багато хто відмовляється виїхати, але це дійсно потрібно зробити, це рішення все одно доведеться приймати. Повірте мені", — сказав він.

За словами Зеленського, що чим більше мешканців виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити.

"Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повне супроводження, повна допомога. Потрібне лише рішення від самих людей. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія, для нас кожне життя має значення, тому ми будемо використовувати будь-яку можливість", — сказав Зеленський.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

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