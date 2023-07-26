Ми не знаємо, якою побачимо Україну після війни, - журналіст Казарін

Таку думку він висловив в інтервʼю YouTube-каналу Еспресо.

"Спершу потрібно досягти перемоги, бо ми на неї не приречені. Ми не знаємо, чи переможемо в цій війні. Тому що між поразкою і перемогою є ще багато проміжних варіантів. І те, куди ми прийдемо врешті-решт, визначатиметься тим, в які саме сценарії нашого майбутнього країна буде інвестувати, громадяни будуть інвестувати. Якщо ми зараз перестанемо бодай щось робити, то ми програємо. Якщо ми будемо працювати на повну, тоді в нас з'являється шанс перемогти. Якщо ми будемо якось так чи інакше поводитися, то буде щось проміжне. Тому коли ми кажемо, що буде після війни, сценарії нашого майбутнього залежать від сценарію закінчення цієї війни. Якщо хтось і далі сидітиме на дивані й нічого не робитиме, він вкладається в сценарій програшу, потім хай не жаліється на це", - вважає Казарін.

Журналіст зауважив, що ніхто не знає, якою буде наша країна після перемоги у війні.

"Ми не знаємо, в якому вигляді побачимо країну після закінчення війни. В нас було розвинуте сільське господарство на Півдні, росіяни підірвали Каховську ГЕС і тепер в нас немає сільського господарства в цьому регіоні. Проте, можливо, після війни в нас буде розвиватись тваринництво на Півдні. Але хочу наголосити, що такі питання буде вирішувати ринок, який ми матимемо після війни й деокупації всієї нашої території", - додав він.