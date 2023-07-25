Таку думку він висловив в інтервʼю YouTube-каналу Еспресо.



"Росія використовує діячів класичної російської культури як торгових агентів з продажу імперських наративів. Вона намагається продавати свою культуру як пакетний товар. Якщо тобі подобається Чехов або Толстой, ти повинен також любити Кремль, російську версію історії, російське тлумачення політики тощо. Той, кому подобається Туве Янссон, не мусить солідаризуватися з північноєвропейською політикою – шведською, данською. Але якщо тобі подобається умовний Достоєвський, ти обов'язково повинен розуміти мрії російського шовініста", - вважає Казарін.

Журналіст наголосив, що подібна культурна політика Кремля зіграє з ними злий жарт

"У цьому сенсі Кремль цією політикою позбавив власну культуру політичної нейтральності. Якщо тобі щось подобається з російської культури, то в Кремлі вважають тебе союзником, ти повинен також приймати те, що України не існує, що Північний Казахстан їхній, країни Балтії невдячні й повинні повернутися під їхній контроль і т.д. Мені здається, що ця політика зіграє врешті-решт з російською культурою, щонайменше на пострадянському просторі дуже злий жарт, виробить погану звичку. І ми побачимо, як будуть з'являтися нові й нові покоління, зокрема й українських школярів, які геть нічого не знатимуть про Пушкіна, Лермонтова, Толстого і т.д. Водночас я дуже скептично ставлюся до спроб Кремля відправити своїх покійних класиків на війну, тому що мерців відправляти на війну міг тільки Арагорн. А Кремль - не Арагорн", - додав він.



