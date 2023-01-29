Про це Залужний написав 29 січня, у День пам'яті героїв Крут у telegram.

"Памʼять робить нас сильнішими. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918, так і 2022 кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", - нагадав Залужний

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Він підкреслив, що ціна боротьби висока, але ціна поразки, як відомо з уроків історії, значно вища. "Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - наголосив Залужний.

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