"Ми нічого не мали проти": Путін про інтеграцію України в ЄС

Про це він сказав у п’ятницю, 17 червня, під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі ,відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми нічого не маємо проти, це не військовий блок. І ми ніколи не були проти. Ми виступали проти військового освоєння території України. А проти економічної інтеграції ми нічого не мали проти", – сказав російський президент.

Він додав, що те, чи буде вступ до Євросоюзу на користь Україні – це "питання українців та української влади на сьогоднішній день".

"Структура української економіки така, що під час вступу в ЄС вона потребуватиме багато субсидій і перетвориться у напівколонію", – сказав Путін.

Схоже Путін змирився, що не зможе протистояти приєднанню України до ЄС, хоча ще всередині травня російські дипломати озвучували зовсім іншу думку. 12 травня перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський зазначив, що "позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО".

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