"Позиція змінилась": Росія заявила, що вже проти вступу України в ЄС, а не тільки в НАТО
Позиція Росії щодо можливого вступу України до ЄС змінилася і стала схожою на позицію щодо вступу України до НАТО
Про це заявив постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News, повідомляє агентство РИА Новости.
"Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО", - заявив Полянський.
Постпред також додав, що не бачить на даному етапі дипломатичних варіантів вирішення ситуації навколо війни в Україні.
"На даному етапі я, відверто кажучи, не бачу жодних можливостей для дипломатичного врегулювання з огляду на позицію України та спроби розпалити цей конфлікт з боку західних країн. Я повинен визнати, що зараз немає можливостей для дипломатії", - сказав він.
На питання про те, в якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю, Полянський сказав:
"Якщо ви загрожує ядерній державі, ви повинні враховувати всі варіанти".
Він також заявив, що як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових РФ.
- Відзначимо, що раніше Росія була готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО.
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