Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив американців українського походження, що реалізує ідею подвійного громадянства
Про це повідомляє Укрінформ.
Зеленський зробив заяву на зустрічі з представниками українських організацій та церков США, що відбувалася в Українському інституті Америки.
“Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки”, - сказав Зеленський, зауваживши, втім, що із законом про подвійне громадянство «не все просто».
«Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі» - пояснив він, маючи на увазі Росію.
Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України. І таким чином – сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту Nord Stream 2.
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