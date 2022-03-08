"Ми отримали підкріплення! Прийдемо і вас розвалимо, чекайте!": очільник Миколаївщини Кім анонсував наступ на окупантів
До оборонців Миколаївщини прибуло військове підкріплення з технікою, ЗСУ готують наступ на окупантів
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
Кім розповів, що в ніч на 8 березня у Миколаївській області не було активних бойових дій, а ворог виснажений. Миколаїв отримав підкріплення та військову техніку.
"Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою", - повідомив очільник Миколаївщини.
Також Віталій Кім попередив про наступ, який готують Збройні сили України.
"Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня. Перший населений пункт, який був звільнений, – це Новий Буг. Хлопці, новобужани, давайте виправдовувати історію, випадковості не випадкові", - сказав Кім.
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Дату 8 березня, Кім назвав символічною, оскільки, 8 березня 1944 року розпочалось визволення Миколаївської області.
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