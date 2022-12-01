Ми повернемо Крим: "Історії війни" на Еспресо
Сьогодні о 18:00 гість YouTube телеканалу Еспресо – мужній, яскравий, харизматичний кіборг Роман Костенко – герой програми "Історії війни" на Еспресо
Ви беззаперечно знаєте його, але далеко не все знаєте про нього. Чи правда Роман Костенко мріяв бути військовим із самого дитинства, чому не буває поганої зброї і як нею майстерно оперувати, коли нам варто бронювати квитки до Криму та що відчуваєш, коли власними зусиллями повертаєш рідне село Чарівне з окупації загарбника і які думки виринають у такі моменти на ґанку батьківської хати? Про це і не тільки говоримо із народним депутатом, секретарем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, полковником СБУ Романом Костенком у проєкті "Історії війни" з Іриною Узловою на YouTube телеканалу Еспресо. Хочете почути більше цікавого? Не пропустіть! Люди, про яких варто знати!
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
"Історії війни" з Іриною Узловою — авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.
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