Ми повернемо Крим: "Історії війни" на Еспресо

Ви беззаперечно знаєте його, але далеко не все знаєте про нього. Чи правда Роман Костенко мріяв бути військовим із самого дитинства, чому не буває поганої зброї і як нею майстерно оперувати, коли нам варто бронювати квитки до Криму та що відчуваєш, коли власними зусиллями повертаєш рідне село Чарівне з окупації загарбника і які думки виринають у такі моменти на ґанку батьківської хати? Про це і не тільки говоримо із народним депутатом, секретарем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, полковником СБУ Романом Костенком у проєкті "Історії війни" з Іриною Узловою на YouTube телеканалу Еспресо. Хочете почути більше цікавого? Не пропустіть! Люди, про яких варто знати!

Переглядати ефір та коментувати можна тут:

"Історії війни" з Іриною Узловою — авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.